Alimentos afrodisíacos: 12 opções para apimentar o Dia dos Namorados

No próximo dia 12 de junho comemora-se o Dia dos Namorados, e, é claro, que muitos casais irão aproveitar a data para namorar. Logo, nada melhor do que consumir alimentos afrodisíacos para apimentar ainda mais o momento a dois, como a melancia, que é considerada um “viagra natural”.

Segundo uma pesquisa realizada pelo Centro de Aprimoramento de Frutas e Vegetais da Universidade A&M do Texas, nos Estados Unidos, a fruta contém nutrientes que auxiliam na formação do óxido nítrico, um poderoso vaso dilatador e relaxante vascular, que aumenta o fluxo sanguíneo e, consequentemente, facilita a ereção.

Mas, além dela, existem vários outros alimentos afrodisíacos que estimulam o prazer e a excitação sexual. Assim como a melancia, esses alimentos possuem substâncias que elevam o fluxo de sangue nos órgãos genitais e aumentam a produção de alguns hormônios sexuais, em particular a testosterona, responsável pela libido no homem.

Quais alimentos são afrodisíacos?

Vale lembrar que, embora estimule o desejo sexual – tanto em homens, quanto em mulheres – os efeitos dos alimentos afrodisíacos não são imediatos. Mesmo assim, eles podem ser incluídos normalmente na alimentação, como ressalta o médico cardiologista Dr. Rizzieri Gomes.

“A melancia, por exemplo, ajuda a melhorar o sexo, pois pode ajudar a aumentar a libido. Portanto, aqueles que procuram um impulso em suas vidas sexuais devem adicioná-la à sua dose diária de frutas”, diz o médico. “Apesar de ainda não se saber cientificamente quanto da fruta é necessária para que ela faça efeito, é sempre válido dar um empurrãozinho”, completa.

Então, para ajudar os casais que pretendem celebrar o Dia dos Namorados com muita intimidade, o especialista preparou uma lista com os alimentos naturais afrodisíacos que contribuem para o desempenho e desejo sexuais. Veja abaixo:

Melancia

Pimenta

Amendoim

Gengibre

Caju

Ostras

Açafrão

Chocolate (50% a 80% cacau)

Abacate

Morango

Banana

Aspargos