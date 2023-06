Aline Barros é confirmada na ‘Marcha Para Jesus’; veja detalhes

A cantora gospel Aline Barros foi confirmada na 29ª edição da Marcha Para Jesus. O evento acontece no sábado (10).

O percurso começa na Praça da Saudade, na Rua Simão Bolívar, Centro de Manaus, com a saída oficial às 15h. De lá, os fieis caminham em direção ao Sambódromo, na Zona Centro-Oeste, onde o show será realizado.

Neste ano, o evento tem como tema “Deixo-vos a paz, a minha paz vos dou”, baseado em João, capítulo 14, versículo 27.

A previsão da chegada dos fiéis ao Sambódromo é às 18h.

A partir desse horário, será iniciado o momento cívico com a presença da diretoria-executiva da Ordem dos Ministros Evangélicos do Amazonas (Omeam), autoridades parlamentares, além do prefeito de Manaus, David Almeida, e do governador do Amazonas, Wilson Lima.

Após a cerimônia, acontece um pré-show com bandas locais, às 19h10. A cantora Aline Barros sobe ao palco às 20h.