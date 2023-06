Alysson revela que Parque de Exposições será ampliado para receber a ExpoAcre 2023

O nome escolhido pelo Governador Gladson Cameli para gerenciar a maior feira de exposições do Acre, a ExpoAcre 2023, é o do secretário de Governo (Segov) Alysson Bestene. Em entrevista exclusiva ao ContilNet, ele revelou a expectativa para a Expoacre 2023. Bestene aproveitou para contar as novidades.

Alysson afirmou que já foi dado início na manutenção do parque para a feira deste ano, além de ter buscado a ampliação do espaço.

“Hoje nós já temos a vitrine laboratorial da Seagri, onde já tem alguns produtos que foram plantados, como o caso dos grãos especiais, do milho, café e soja, e é uma novidade da ExpoAcre esse ano, que é o espaço do Agro, onde vai ter capacitação para os nosso produtos e a gente vai poder ter um campo de visitação das pessoas que buscam aquele parque, que é uma feira de negócios”, disse.

O secretário disse também que a ideia é cada vez mais transformar o parque em uma feira de negócios, continuando com o entretenimento e os shows. “A gente tem buscado muita parceria com a iniciativa privada, que é um pedido do nosso governador Gladson, que a gente possa cada vez mais ampliar esses negócios na feira, que geram renda e a economia aquece”, explicou.

Outra novidade em 2023 é de que haverá um intercâmbio com os países vizinhos, como é o caso da Bolívia e do Peru, que vão trazer seus produtos para expor na feira e também vão conhecer os produtos acreanos para o comércio internacional.

“A gente tem uma expectativa enorme da feira, que seja a melhor de todos os tempos para que a gente sempre gere vários negócios para o Estado e, consequentemente, crescer e desenvolver o Acre”, finalizou.