Anahí, do RBD, diz que teve tímpano perfurado enquanto fazia molde de fone

Publicações posteriores dão a entender que a cantora está melhor. “É um novo dia! Tudo vai ficar bem”, escreveu, junto a uma foto de seu filho.

Anahí está em turnê com Dulce María, Maite Perroni, Christopher Uckermann e Christian Chávez para shows do RBD. O grupo mexicano vai fazer oito apresentações no Brasil em novembro.