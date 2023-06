Andirá/Santa Cruz derrota o Atlético e assume liderança

O Andirá/Santa Cruz bateu o Atlético por 1 a 0 na tarde desta terça, 20, no Florestão, e assumiu a liderança da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20. O atacante Willian anotou o gol solitário da partida.

Resultado importante

Com a vitória, o Andirá/ Santa Cruz aproximou-se da classificação para semifinal e nas últimas partidas da fase de classificação, além de confirmar a vaga, a equipe vai tentar garantir a vantagem do empate no confronto da semifinal.

Plácido de castro vence

Na outra partida da rodada desta terça, o Plácido de Castro venceu o São Francisco por 4 a 2.

Classificação

1º Andirá/Santa Cruz 14 Pts

2º Galvez 11 Pts

3º Vasco 10 Pts

4º Rio Branco 9 Pts

5º Sena Madureira 5 Pts

6º Plácido de Castro 5 Pts

7º Independência 4 Pts

8º Atlético 1 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Sena Madureira x Independência

Rio Branco x Vasco

Na sexta, 23, a partir das 14h45, no Florestão