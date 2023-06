Andirá/Santa Cruz e Vasco disputam partida pensando na semifinal

Andirá/Santa Cruz e Vasco fazem nesta sexta, 30, a partir das 14h45, no Florestão, um duelo importante pela primeira fase do Campeonato Estadual Sub-20. O Andirá/Santa Cruz ocupa a 2ª colocação com 14 pontos e o Vasco é 5º com 10.

Thiago Lamar volta

Depois de cumprir suspensão, o zagueiro Thiago Lamar tem volta certa no Andirá/Santa Cruz. O atacante Erick, mais uma contratação no futebol da Bahia, fica como opção do técnico Maydenson Costa.

Oziel quer evolução

Após a derrota para o Rio Branco, o técnico Oziel Moreira quer um time diferente e mostrando um melhor futebol.

“É um jogo para podermos voltar à zona de classificação. Teremos um jogo difícil”, comentou Oziel Moreira.

Jogo de eliminados

Atlético e São Francisco, eliminados do Estadual, disputam uma partida na parte debaixo da tabela.