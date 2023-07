Andirá/Santa Cruz e Vasco empatam em um jogo com confusão e 11 expulsões

Andirá/Santa Cruz e Vasco deveriam ter feito mais uma grande partida da fase de classificação do Campeonato Estadual Sub-20 na tarde desta sexta, 30, no Florestão. O Vasco abriu 2 a 0, no primeiro tempo, e na segunda etapa após o gol de empate do Andirá/Santa Cruz ocorreu uma briga generalizada entre os atletas das duas equipes. O “saldo” da confusão foram 11 expulsões, sete do Vasco e 4 do Andirá/Santa Cruz, e o confronto sendo encerrado faltando 8 minutos para o fim.

Andirá/Santa Cruz é líder

Com empate, o Andirá/Santa Cruz assumiu a liderança do Estadual com 15 pontos. O Vasco segue em 5º com 11 pontos e fora da zona de classificação.

Auxiliar agride atleta

O auxiliar técnico do Vasco, Gleidson Advíncola (Zé Macaco), agrediu o atacante Roberto, do Andirá/Santa Cruz, de maneira covarde no momento da confusão. (veja imagens)

Atlético vence

No outro jogo da rodada desta sexta, no Florestão, o Atlético derrotou o São Francisco por 2 a 1 e conquistou a primeira vitória na competição.

CREF não fiscaliza

Segundo o preparador físico do Andirá/Santa Cruz, professor Arnaldo Moreira, o Conselho Regional de Educação Física (CREF) não fiscaliza os profissionais que trabalham nas competições de base do futebol e do futsal. “Estamos formando futuros cidadãos e atletas e o conselho precisa agir porque os profissionais são peças importantes neste processo de formação. O CREF só fiscaliza academia”, declarou Arnaldo Moreira.

Classificação

1º Andirá/Santa Cruz 15 Pts

2º Galvez 14 Pts

3º Rio Branco 12 Pts

4º Sena Madureira 11 Pts

5º Vasco 11 Pts

6º Plácido de Castro 5 Pts

7º Independência 4 Pts

8º Atlético 4 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

Independência x Rio Branco

Vasco x Galvez

Na terça, 4, a partir das 14h45, no Florestão