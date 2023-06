Andirá/Santa Cruz empata com Rio Branco e mantém a liderança

Andirá/Santa Cruz e Rio Branco empataram por 1 a 1 na tarde desta terça, 6, no Florestão, em um duelo de favoritos ao título do Campeonato Estadual Sub-20. Amazonas marcou o gol do Estrelão e Alan empatou para o Andirá/Santa Cruz.

Partida equilibrada

O Rio Branco abriu o placar no início da partida, mas na metade do primeiro tempo o Andirá/Santa Cruz conseguiu equilibrar o confronto.

Na segunda etapa, o Andirá/Santa Cruz chegou ao empate. O Rio Branco ainda reclamou de duas possíveis penalidades. No fim, o resultado acabou sendo justo para um confronto bem disputado.

Terminou com 10

O zagueiro Negão foi expulso e o Rio Branco terminou o confronto com 10 jogadores. O atleta está fora da partida contra o Sena Madureira, próximo compromisso do Estrelão no torneio.

Classificação

1º Andirá/Santa Cruz 10 Pts

2º Rio Branco 8 Pts

3º Galvez 7 Pts

4º Vasco 7 Pts

5º Sena Madureira 4 Pts

6º Atlético 1 Pt

7º Plácido de Castro 1 Pt

8º Independência 0 Pt

9º São Francisco 0 Pt

Próximos jogos

São Francisco x Galvez

Atlético x Independência

Na sexta, 9, a partir das 14h45, no Florestão

Andirá/Santa Cruz e Rio Branco realizaram um confronto cheio de alternativas/Foto Manoel Façanha