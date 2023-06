Anitta é flagrada beijando ator Simone Susinna; veja o vídeo

Não é de hoje que a internet está cheia de rumores sobre um relacionamento entre Anitta e o ator Simone Susinna, do filme ‘365 Dias’, da Netflix. Mas, dessa vez, os fãs tiveram ainda mais certeza de que algo está rolando entre os dois após a cantora e o galã serem vistos em um clima íntimo em balada na Grécia no último final de semana.

Nos vídeos que inundaram as redes sociais, Anitta aparece dançando coladinha com Simone e até trocando beijos com o ator. Além disso, a cantora ainda publicou fotos em seu Instagram após a noite nas quais o galã aparece.

Anitta e Simone Susinna se pegando 🤡🔥pic.twitter.com/DJ2tNvVXDG — 𝙂𝙖𝙗 ® (@Gabdesabafa) June 18, 2023

Outra famosa que tem andado com o suposto casal é Juliette. A ex-BBB publicou fotos com os dois na Grécia nos últimos dias e demonstrou estar em um clima de bastante diversão e descontração com eles. Aliás, a intimidade entre os três parecia tanta que alguns fãs chegaram até a criar teorias bem-humoradas sobre Juliette, Anitta e Simone serem um trisal!

E essa não foi a primeira vez que Anitta foi vista de romance com o ator de ‘365 Dias’, viu? Anteriormente, a cantora já havia publicado, por exemplo, um story no colo do ator italiano que fez a internet surtar.

As férias de Anitta na Europa

Anitta está aproveitando uma folga na Europa após ter ido para o continente para sua apresentação na final da “UEFA Champios League”, na Turquia. Segundo relatos, inclusive, Simone Susinna ficou sabendo da performance e, por isso, foi para o país encontrar a cantora.

Aliás, após a apresentação e antes de aparecer na Grécia, Anitta ainda passou pela Croácia para encontrar as amigas Juliette e Jade Picon, além de outras famosas. Juntas, elas apareceram dançando, bebendo e se divertindo muito – quem não queria umas férias dessas, né?