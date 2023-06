Anitta esclarece rumores de namoro com Juliette

Quase inseparáveis, Anitta e Juliette viajaram juntas numa tour pela Europa e a proximidade entre elas chamou atenção dos fãs, que passaram a criar uma fanfic de que estariam namorando. Em seu Twitter, a cantora esclareceu que as duas são muito amigas.

“A gente é irmã. E solteiras. Eu hein!”, escreveu a poderosa. A ex-BBB entrou na onda e brincou respondendo: “Bora casar (com comunhão de bens)”. E completou: “Assume que tu me ama”.

A fic, que significa uma história criada por alguém ou por um grupo, surgiu após um fã clube da funkeira postar um compilado de vídeos dela com Juliette, com a legenda de que “tudo começou com um beijo e acabou rolando sentimento. Que sejam felizes com esse namoro”. Clique aqui e veja na íntegra!

Internautas ficaram eufóricos com a interação das artistas e reagiram comentando no post de Anitta: “Leva isso pra single e faz um vídeo com muito cheiro de couro”, “Pega mesmo, pega tudo”, “Faz acontecer, por favor”, “O mundo pararia para acompanhar esse casal, se fosse verdade”, “Falou em comunhão de bens nos dias de hoje é porque a coisa tá bem encaminhada” e “Eu apoio esse casal”.