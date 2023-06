Especialista em Biomedicina Estética, Simone Sturza é a convidada desta terça-feira (6) do Resenha Podcast, às 19h, transmitido no canal do YouTube do ContilNet.

Com experiência de 9 anos como coordenadora de Biomedicina e Estética (Uninorte), a profissional também é mestre em ciências da saúde. No bate-papo com Marcell Braga, Simone deve comentar sobre as experiências e também o empreendimento Amyse, idealizado por Sturza.