Aos 62 anos, Herbert Vianna é internado com pneumonia no Rio

Herbert Vianna, integrante do Paralamas do Sucesso, de 62 anos, foi internado no Hospital Copa D´Or, no Rio de Janeiro (RJ), após ser diagnosticado com uma pneumonia leve. As informações são do jornalista Ancelmo Gois, do O Globo.

O hospital é o mesmo em que o cantor foi internado em 2001, após sofrer um acidente com um ultraleve em Mangaratiba. Herbert ficou internado por 45 dias.