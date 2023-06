Em um vídeo que viralizou no TikTok, a avó da influenciadora Yuri Lee chocou os internautas com a pele “de bebê” pela idade. Nas imagens, a neta relatou que estava recebendo diversas perguntas sobre a avó. “Todo mundo estava perguntando o segredo, então vou mostrar a vocês a rotina de cuidados com a pele dela.”

A dupla compartilhou que a skincare da idosa é simples, e inclui apenas hidratante e protetor solar. Na postagem, a avó revelou que o segredo mesmo vem de dentro para fora, com alguns alimentos que ela come diariamente. View this post on Instagram A post shared by Metrópoles (@metropoles)