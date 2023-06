Aos 94 anos, morre ator de ‘Titanic’; veja a ligação dele com submarino Titan

Após as notícias da implosão do submarino Titan, que vasculhava o fundo do mar em busca dos destroços do Titanic, uma infeliz revelação veio a público.

Lamentavelmente, a arte e a indústria cinematográfica acabam de perder uma figura marcante, a morte do ator Lew Palter, que atuou no filme “Titanic”, foi confirmada, e a relação dela com a notícia do submarino é chocante.

Morte do ator de Titanic é confirmada

Aos 94 anos, Lew Palper infelizmente perdeu sua luta contra o câncer de pulmão e faleceu no dia 21 de maio deste ano. Contudo, a notícia de sua morte só foi divulgada pela família na última segunda-feira, dia 26 de junho.

Palper participou da produção de James Cameron, lançada em 1997, “Titanic”, em que interpretou o tripulante Isidor Straus. O personagem dele curiosamente foi uma das vítimas reais do naufrágio retratado que se chocou com um iceberg.

Sua aparição não foi o foco do filme, mas as cenas que protagonizou foram dramáticas e emocionantes ao mostrarem a morte de Isidor, que se recusou a entrar em um bote e decidiu morrer abraçado com sua esposa na sua cabine no verdadeiro navio.

Relação com o submarino Titan e mais trabalhos

De forma interessantíssima, o papel de Lew remete ao magnata que tem ligação indireta com a implosão do submarino.

Por mais estranha que pareça essa coincidência, Straus é tataravô de Wendy Rush, que, para quem não sabe, é simplesmente a recentemente viúva de Stockton Rush, o piloto do submarino Titan e uma das vítimas.

Além de aparecer em “Titanic”, Lew também já atuou em grandes sucessos do cinema, como “As Panteras”, de 1977, “O Incrível Hulk“, de 1980, “Esquadrão Classe A”, de 1983, além de mais de impressionantes 50 papéis.

Em suma, ele se despede deixando um vazio na indústria cultural e nos corações dos fãs, mas suas contribuições artísticas e influência certamente continuarão na história.