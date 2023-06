Após bater em buraco, motorista perde controle e mãe vem a óbito ao ser arremessada de veículo

A idosa Maria Aparecida Silva, de 92 anos, faleceu após ser arremessada para fora de uma caminhonete durante um capotamento na manhã deste domingo (25). O acidente ocorreu no km 120 da BR-317, nas proximidades da Fazenda Santa Gertrudes, no município de Capixaba, interior do Acre. O filho da vítima, Luiz Catarino da Silva, 60 anos, que dirigia a caminhonete Hilux de cor prata e placa OHV-0I05, também ficou ferido.

De acordo com autoridades de trânsito, Luiz e A mãe estavam a caminho de Nova Califórnia, Rondônia, quando, no km 120 da BR-317, entre Capixaba e Senador Guiomard, o motorista tentou fazer uma curva e bateu em um buraco, capotando o veículo várias vezes. No momento da batida, as duas rodas se desprenderam e a idosa foi arremessada para fora da caminhonete.

Populares ajudaram a família e acionaram uma ambulância e a Polícia Rodoviária Federal (PRF). O Serviço de Atendimento Movel de Urgência (SAMU) enviou uma ambulância, mas, segundo o médico, Maria Aparecida faleceu no local devido a múltiplas fraturas pelo corpo e uma batida violenta na cabeça. Já o motorista sofreu alguns cortes superficiais pelo corpo e permaneceu no local.

A área foi isolada pela PRF para o trabalho de perícia. Quando o procedimento foi finalizado, o corpo de Maria Aparecida foi removido e encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco. A caminhonete foi retirada por um guincho e a rodovia foi totalmente liberada.