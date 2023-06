De acordo com o portal G1, a delegacia recebeu um vídeo em que as influencers entregam uma banana amassada para uma mulher negra.

Veja o vídeo clicando aqui.

Nas imagens, de acordo com o site, Kérollen questiona se a mulher quer R$ 5 ou um presente. A mulher escolhe o presente, que continha uma carteira cheia de banana amassada.

A mulher chora e Kérollen abre outra parte da carteira, supostamente entregando dinheiro para a mulher.

A delegada Rita Salim, titular da Decradi, disse à reportagem que as duas, Nancy e Kérollen, serão investigadas por “usam o mesmo modus operandi do que fizeram com as crianças, oferecendo dinheiro ou presente”.