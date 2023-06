Após meses de abandono, sede do Sindissem está sendo reativada em Sena Madureira

A sede campestre do Sindissem (Sindicato dos Servidores Municipais), situada no bairro Bom Sucesso, em Sena Madureira, está sendo reativada após meses de completo abandono. O local é um dos mais tradicionais da cidade e foi adquirido pela Prefeitura em 1985 na administração do ex-prefeito Ulisses Modesto.

Por questões de saúde, o presidente Antônio Furtado Dávila teve que se afastar do cargo e neste ano um grupo de interventores assumiu o comando do Sindissem. Um dos integrantes é o funcionário público Zeca Mendonça que atua há vários anos na Prefeitura.

De acordo com ele, todos os esforços estão sendo feitos para que o Sindissem volte a atender devidamente os seus sócios e a comunidade em geral. “Trabaho há 47 anos na Prefeitura de Sena Madureira. Quando eu passava aqui na frente e via o abandono, a mata cobrindo, me sentia muito triste, por isso, resolvi ajudar a reerguer a nossa sede. Estamos cuidando da parte da limpeza, o bar já está funcionando e outras melhorias estão sendo feitas”, salientou.

Além de Zeca Mendonça, a equipe também é composta por Michel Vilas Boas, Carlos Dávila e Enoque. “Hoje, temos mais de 100 associados. Perdemos muitos sócios em razão do abandono que predominava aqui”, relembrou.

Com a meta de reaproximar a comunidade do Sindissem, a nova diretoria está promovendo um campeonato de futebol que conta com a participação de dez equipes. Os jogos acontecem aos finais de semana e estão sendo bastante prestigiados pelos moradores.

Segundo informou Zeca Mendonça, também está sendo organizado um som ao vivo com cantores locais para arrecadar recursos e investir em outras demandas. “A data do som ao vivo ainda será marcada, mas já estamos em conversa com o Jota Alves, Dean e outros cantores para nos ajudar nesse evento”, salientou.

No decorrer de seus 38 anos de existência, o Sindissem foi palco de grandes eventos. “Queremos voltar a promover grandes eventos para a nossa sociedade”, destacou Zeca Mendonça.

Por fim, ele disse que buscará apoio junto aos parlamentares federais do Acre para implantar uma quadra de grama sintética na referida área e, a partir daí, colocar em funcionamento uma escolinha de futebol para atender a juventude.

Veja fotos: