Após mudança, bidê que era de Beyoncé vai a leilão: saiba o valor

Alguns itens que foram utilizados por Beyoncé serão leiloados no eBay. A cantora se mudou para uma nova casa e exclusividades que foram da artista no antigo endereço poderão ser adquiridas.

A mais curiosa é o bidê que estava no imóvel da estrela do pop. Ele entra no leilão com lance inicial de US$ 2,4 mil (cerca de R$12 mil na cotação atual). Algumas luzes e u

A página Eric’s Architectural Salvage LA será a responsável pelo processo. O dono afirmou ao TMZ que a empresa “compra todos os tipos de itens que as empresas de demolição e desenvolvedores não querem mais.”

Beyoncé e o marido Jay-Z se mudaram recentemente para uma mansão na Califórnia (EUA) de US$ 200 milhões. Segundo a publicação, a propriedade foi a mais cara já vendida na história do estado da Califórnia. A mansão tem cerca de 2800 metros quadrados.

ma moldura de porta de metal em arco também entrarão no eBay.