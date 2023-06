Após Neymar se manifestar sobre traição, Fernanda Campos desabafa

Após Neymar admitir que traiu Bruna Biancardi com Fernanda Campos e pedir perdão pelo erro que cometeu, foi a vez da blogueira se manifestar, em uma declaração exclusiva para a coluna. “Acorda para ver o ídolo de vocês, Brasil”, enfatizou a ruiva.

Ela ainda insinuou que não seria o único caso do atleta e que a declaração pública do atleta foi para abafar a polêmica: “Assim como outras meninas, ‘amantes’ do Neymar, não tiveram voz, estão tentando fazer mesma coisa comigo”.

Fernanda concluiu ressaltando a culpa, nesses casos, sempre recai para o lado feminino. “As mulheres sempre foram criticadas e menosprezadas no nosso país. No momento, estão me tirando de cena para poder me manter calada”, afirmou.

Fernanda Ferreira Campos, tem 26 anos e mora em São Paulo. A moça é influenciadora, modelo e pratica a técnica da Lei da Atração, que entrou em sua vida, em 2018, após ela deixar a faculdade de Direito. Atualmente, ela está solteira. Ganhou destaque na internet após expor um caso com Neymar, às vésperas do Dia dos Namorado (11/6). O jogador é noivo de Bruna Biancardi, que está à espera do seu segundo herdeiro.

Neymar não gostou nadinha de ter seu nome exposto na mídia e nas redes sociais, após suas conversas e as aventura com Fernanda Campos terem vazado. Acontece que depois desta colunista divulgar a ficada dos dois com exclusividade, o craque do Brasil tentou contato com a blogueira por telefone. Como não obteve sucesso, ele mandou mensagens.

“Ele ligou várias vezes e eu não atendi. Falei ‘ó, aconteceu porque aconteceu’. Aí, ele fez um dramão e falou ‘parabéns, você ganhou a sua fama que você tanto queria’. Depois, ele não falou mais nada”, contou ela.

Neymar pediu perdão

Nesta quarta-feira (21/6), Neymar usou suas redes socias para se desculpar com Bruna Biancardi, após ter o caso com Fernanda Campos exposto na web. Essa é a primeira vez que o jogador se manifesta publicamento sobre o assunto. “Justificar o injustificável. Não precisava. Mas eu preciso de você na NOSSA vida”, escreveu na publicação.

A foto postada foi tirada no casamento de Cris Guedes e Bianca Coimbra, amigos do casal, nessa terça-feira (21/6). A cerimônia aconteceu em meio à polêmica de traição e existia uma expectativa da web se os dois estariam juntos no altar. Ney e Biancardi foram um dos padrinhos.

O camisa da Seleção Brasileira admitiu o erro e pediu perdão à influenciadora: “Errei. Errei com vocês. Bru, já te pedi perdão pelos meus erros, pela exposição desnecessária, mas me sinto na obrigação de vir publicamente reafirmar isso. Se um assunto privado se tornou público, o pedido de perdão tem que ser público”.

O atleta finalizou o texto, se declarando para a amada, que está à espera de seu segundo herdeiro: “Não me imagino sem você. SEMPRE NÓS. Te amo!”.