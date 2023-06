Após perdoar Guimê, Lexa reconhece: “O que ele fez não tem justificativa”

Lexa e MC Guimê retomaram o casamento em no início do mês, pouco tempo depois do funkeiro ser eliminado do BBB23 por importunação sexual. Os dois até viajaram juntos após a reconciliação. Entretanto, a cantora reconheceu que “não tem justificativa” para as ações do companheiro.

“Quando ele foi eliminado falei com ele, e eu pedi pra ele que eu tivesse um tempo para entender como as coisas estariam na minha cabeça, porque poderia muito bem um dia acordar e falar ‘não dá, não conseguiria viver com a problemática, a situação’. Então ele super respeitou o meu tempo”, contou Lexa, em entrevista ao podcast Podcats.

A cantora explicou que levou em consideração o tempo que já estava com MC Guimê para perdoá-lo. “Entendi que já estou com o Guimê há 8 anos, nível de carinho, respeito e troca que a gente teve… Então assim, na verdade, foi mais um tempo para eu pensar, entender como estava minha cabeça. Eu amo muito o Guimê. Levei em consideração quantas coisas boas ele fez por mim”, declarou.

Apesar de ter perdoado o marido, Lexa reconhece que a atitude dele não tem justificativa. “. O que ele fez não tem justificativa, ele mesmo sabe disso. O primeiro passo pra você desculpar alguém é quando você ver da pessoa mudança. Depois que passou ouvi o lado dele, ouvi o meu coração, reavaliei e é aquilo cada um tem sua vida pessoal e sabe o que é melhor pra si”, relatou.

Por fim, a artista agradeceu o carinho dos fãs, mas ressaltou que essa é a sua vida pessoal. “Agradeço muito o carinho que as pessoas tiveram comigo, mas é a vida pessoal, não tem como eu dizer pra você o que fazer com sua vida, e ali foi um momento que eu precisava realmente parar pra pensar e entender o que valia a pena, o que pesava mais”, encerrou.