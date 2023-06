Após receber três tiros, jovem corre agonizando para casa de amigo e pede socorro

Hemerson da Cruz, 23 anos, foi vítima de uma tentativa de homicídio na madrugada deste sábado (17), na Rua José Pereira de Souza, na Quadra 22 do Conjunto Habitacional Cidade do Povo, na região do Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da polícia, Hemerson estava andando de bicicleta, quando foi abordado por criminosos armados, que dispararam várias vezes contra a vítima, que foi alvejada com três tiros, sendo que um acertou no abdômen, um nas costas e outro de raspão no rosto. Após a ação, os criminosos fugiram do local.

Para não ser morto, o homem correu até a casa de um amigo dele, pediu ajuda e avisou que estava baleado.

O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado e enviou duas ambulâncias, sendo um de suporte básico e a outra de suporte avançado. Os socorristas da unidade de suporte básico chegaram primeiro e deram os primeiros atendimentos de forma rápida e conseguiram, com muita eficiência, estabilizar o quadro clínico de Hemerson. Em seguida, a ambulância foi interceptada pela unidade de suporte avançado, que terminou o atendimento e auxiliou o transporte para o Pronto-Socorro de Rio Branco, em estado de saúde grave.

A Polícia Militar esteve no local do crime, colheu as características dos bandidos e em seguida fez patrulhamento na região busca de prender os autores do crime, mas ninguém foi encontrado.

Agentes de Polícia Civil da Equipe de Pronto Emprego (EPE) colheram as primeiras informações e o caso será investigado pela Delegacia de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP).