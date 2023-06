Após separação de MC Daniel, influencer do Acre deseja encontrar cantor em Rio Branco

Depois da bomba soltada pelo jornalista Leo Dias sobre a separação do casal Mel Dias e MC Daniel, na manhã desta terça-feira (7), a notícia do fim do relacionamento entrou para os assuntos mais comentados do Twitter e já repercute no Acre, onde o cantor tem show marcado para o dia 23 de junho.

Após a notícia, este colunista bateu papo com a influenciadora acreana, Ludmilla Cavalcante, na manhã desta quarta-feira (7) que comentou sobre conhecer pessoalmente o famoso rap em seu show no Acre. Ludmilla, que vai estar no show do MC Daniel, falou sobre o possível encontro: “Seria um prazer mostrar um pouquinho do Acre para ele. Dar um rolê antes e pós show pra ele conhecer alguns locais da capital acreana. Adoro fazer novas amizades, e Daniel parece ser um querido”, comentou Ludmilla.

Leia mais: Solteiro no Acre? Preste a aterrissar em Rio Branco, MC Daniel termina namoro com Global, diz colunista

ESFRIOU?

Ao que tudo indica, embora pareçam muito apaixonados, a atriz Mel Maia e seu namorado, o funkeiro MC Daniel, estariam enfrentando um momento turbulento no relacionamento. Juntos desde o final de 2022, a notícia é de que o casal está se desentendendo há algum tempo.

As informações são do colunista Leo Dias, do LeoDias.com. De acordo com ele, apesar dos problemas, os dois não querem abrir mão da relação. Vale lembrar que Mel Maia reside no Rio de Janeiro, enquanto MC Daniel mora em São Paulo.