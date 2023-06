Após ser interditado por Prefeitura, único bar LGBTQIA+ de Rio Branco é reaberto

No último sábado (3), a equipe da Prefeitura de Rio Branco interditou o único bar LGBTQIA+ da cidade, o Recanto Clube. A equipe da Seinfra informou que a interdição total do local ocorreu por falta de alvará ambiental.

O dono do local, empresário e advogado Gabriel Santos anunciou nesta quarta-feira (7), que após reunião feita com órgão, foi possível regularizar a situação do alvará junto ao Corpo de Bombeiros e a Polícia Militar.

BOA NOTÍCIA: O RECANTO VAI REABRIR! Após a reunião de ontem com os chefes de fiscalização, abrimos um canal de diálogo com a SEINFRA e demonstramos a regularidade do Recanto junto a Bombeiros, PM e Alvará. Hoje recebi a notícia que estamos liberados para funcionar. — Gabriel Santos (@GabrielRBCO) June 7, 2023

Gabriel informou também que o bar precisará fazer adaptações na Junta Comercial do estado. O empresário aproveitou para agradecer o presidente da Associação de Bares e Eventos do Acre, Leôncio Castro, pelo alinhamento da reunião entre as partes.

“Não queremos ser inimigos do Poder Público, mas sim parceiros. Tenho certeza que a partir de agora tudo ocorrerá bem”, finalizou o empresário.