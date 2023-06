Após visitar Manaus, Lana del Rey é convidada a vir ao Acre para “comer um kibe”

A cantora nova-iorquina Lana del Rey está de passagem pelo Brasil, para se apresentar no Festival MITA, no Rio de Janeiro. Dias antes de cantar no evento, Lana visitou o norte do país, em Manaus, no Amazonas.

A cantora passou dias em uma comunidade indígena, da etnia Tatuyo, que fica a 35km da capital. Em um dos vídeos que registram a passagem da cantora pelo estado, Lana aparece dançando com os povos indígenas em uma cerimônia tradicional.

Sabendo da visita da cantora ao estado vizinho, a página de humor acreana, Desacreditados, decidiu fazer um convite especial à Lana.

“Vi que veio em Manaus, e vou aproveitar pra convidar pra vir ao Acre, comer um kibe e tomar um mina na gameleira”, diz print da mensagem enviada no perfil da cantora no instagram.

O convite rendeu memes na página dos Desacreditados. Um internauta disse: “Lana, venha cantar na Expoacre”. Outra acreana disse que se caso a cantora viesse ao estado, iria “pagar um tacacá da Dora para ela”.

Lana del Rey subiu ao palco do Festival MITA neste sábado (3). A cantora cantou seus hits embalados na reclamação de fãs com a reclamação da organização do evento.