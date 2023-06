Arraial da Ufac começa nesta sexta no Centro de Convenções

O arraial da Universidade Federal do Acre (Ufac), evento muito esperado pelos jovens e suas famílias durante o mês junino na região, terá duração de dois dias este ano. Antes, a festa durava três dias.

Promovido pelo Diretório Central dos Estudantes e pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis, o evento que está na sua 7º Edição terá início nesta sexta-feira, dia 09 de junho, no Centro de Convenções.

Além de comidas típicas, o arraial contará com brincadeiras tradicionais, bingo e muita música. Para as entidades estudantis que participam do evento, como os Centros Acadêmicos, Atléticas e empresas juniores, o arraial é uma poderosa ferramenta de fomento à economia e empreendedorismo estudantil.

De acordo com o coordenador de organização do evento, Danilo Vianna, o arraial é muito mais que uma simples festa: “Falar do arraial da Ufac, é falar da tradição do Estado enquanto universidade federal. É quando abrimos as portas de uma universidade que luta diariamente para continuar pública e de qualidade, para nossas famílias e nossa comunidade externa”, destacou.

Apesar da redução da duração do evento deste ano, Vianna destaca que a Ufac está preparando uma festa para receber a comunidade acadêmica e a sociedade acreana. A festa é fruto de trabalho voluntário de estudantes, sob orientação do DCE Ufac, que dedicam meses de preparação para fazer do evento o mais importante da universidade e um dos maiores arraiás do estado.