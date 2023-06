Arrasta-pé gospel! Igreja Batista Renovada promove Festa Country; FOTOS e VÍDEOS

A noite do sábado (17) foi de muito arrasta-pé, decoração temática, comida e animação na Chacará Canto Nobre,em Rio Branco no Acre. O local foi escolhido para sediar a Festa Country da Rede de Jovens da Igreja Batista Renovada no Acre.

No estilo country, a pastora Dayse Costa compartilhou cliques do evento em seu feed e também repostou vídeos em seus stories do evento. Na legenda de um post, a ‘apa’ da igreja escreveu: “Noite bastante agradável no encerramento da Rede de Jovens com uma festa Country. @renovada12 uma igreja viva para o Deus vivo”, comentou. Nas redes sociais oficiais da igreja, vários momentos do evento foram compartilhados pelos membros.

Nos vídeos, a pastora Dayse não abriu mão de um bom arrasta-pé gospel, acompanhada dos cristãos que curtiram o evento ao som de forró e country gospel, todos a caráter.

Veja fotos:

A coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, conversou com a pastora Dayse Costa, na tarde deste domingo (18), que falou sobre o evento, que segundo ela já aconteceu em edições anteriores na igreja.

“Não foi a primeira vez, já tinha feito na igreja alguns anos atrás, nosso povo gosta muito disso, está na raiz. O sentido da vida está nos relacionamentos saudáveis que construímos, estimulamos isso, sair do mundo virtual para o real, é muito mais divertido”, afirmou.

“Na realidade a festa fechou uma gincana com a juventude que teve as últimas provas ontem à tarde. Como era o encerramento de uma gincana, a última prova de cada um dos grupos, eram três, eles que montaram barracas de jantar, o que foi oferecido lá. A programação em si, foi mais comunhão e relacionamento entre eles, uma noite divertida e com música, com algumas coisas engraçadas, como ‘papo na mesa’. E teve momentos de descontração, de dança também, de música gospel. Cada grupo se identifica com uma coisa, teve momento da fogueira, teve momento de dança, teve momento de brincar, teve momento de comer, foi muito interessante, uma noite muito agradável”, acrescentou ao ContilNet.

Questionada por este colunista como a Igreja Renovada lida com os comentários preconceituosos dos “evangélicos tradicionais” por realizar eventos com ritmos country e forró, a pastora explicou que ‘quem mais critica são os que nada fazem pelo Reino de Deus’:

Por muitos anos a igreja tratou “membros” para serem religiosos e não em formar verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus quando veio a terra não procurou os religiosos nas sinagogas, mas buscou o cidadão comum, para mudar sua vida e história de fracasso.

Ele chamou um Pedro que lavava a rede vazia do fracasso de uma noite de trabalho e ensinou a sentar na mesma praia para contar os peixes (seus resultados) da mudança. Sempre seremos criticados fazendo ou não alguma coisa, o que importa para mim, não são as críticas dos religiosos, mas a vontade de Deus em restaurar vidas. Fazendo a vontade dEle, isso me deixa feliz. Por incrível que pareça. Quem mais critica são os que nada fazem pelo Reino de Deus.

Dayse comentou que no próximo sábado (24), a Renovada vai divulgar a equipe vencedora às 19h em sua sede localizada na Rua Jaguari, 215, na Isaura Parente.

A coluna Douglas Richer separou alguns momentos do evento. Assista!