Artistas indígenas do Acre fazem show na Centro Cultural da Justiça Federal, no RJ

Na próxima quarta-feira (21), indígenas da etnia Noke Koi, da TI do Rio Gregório, em Tarauacá, interior do Acre, se apresentam em um dos espaços culturais mais importantes do país, o Centro Cultural da Justiça Federal, no Rio de Janeiro.

Além da apresentação musical, os indígenas irão participar de uma roda de conversa que irá abordar xamanismo, força da música e da dança tradicional na cura física e emocional e ancestralidade. O encontro será mediado pela cineasta Nicole Allgrantie, que já tem um longo trabalho próximo aos povos originários do Acre, principalmente os Noke Koi, onde tem contato desde 2004.

“O Centro Cultural da Justiça Federal regido pela desembargadora Simone Schreiber, muito ligada a direitos humanos, abriu as portas deste lindo centro cultural para realizarmos um show por mês neste teatro de 140 lugares”, disse a cineasta ao ContilNet.

A cada mês, o Centro Cultural da Justiça Federal receberá apresentações de povos indígenas do Acre. “Todos os meses faremos um show de música indígena, começando por Noke Koi, depois Yawanawa, Shawandawa, Ashaninka e outros também de outros Estados serão convidados”.

Sobre a apresentação, Nicole, que é produtora musical há mais de 30 anos, trabalhando com música indígena, explica que o show será feito de maneira orgânica.

“O pajé vai abrir os trabalhos, com música tradicional Noke Koi sem instrumento e depois vai entrar os violões”.

Além de Nicole, o show é produzido por Luandra Marostica. Para quem estiver no Rio de Janeiro, os ingressos para o evento podem ser adquiridos através do contato (21) 99291-8917.