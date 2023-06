Artur Oliveira é demitido do comando do Sena Madureira

Artur Oliveira não é mais técnico do Sena Madureira. A demissão do treinador foi definida no fim da tarde desta quarta, 7, em uma reunião realizada em Sena Madureira.

“O Artur deixa o comando do Sena Madureira por problemas internos. Temos um projeto e precisamos do envolvimento de todos”, comentou o diretor do Sena Madureira, Rutinaldo Queiroz (Chokito).

Solução caseira

O novo treinador do Sena Madureira será Jarlandes Ferreira. O profissional trabalhou como auxiliar técnico de Artur Oliveira em 2022 e é um nome que agrada a torcida do Vale do Iaco.

Trabalho questionado

Artur Oliveira vinha com seu trabalho questionado desde a última temporada. A diretoria do Sena Madureira vinha sendo pressionada para realizar a mudança.

O Sena Madureira disputou 3 partidas no Estadual Sub-20 com uma vitória, um empate e uma derrota.