Assaltantes que invadiram escritório da Buriti são condenados a quase 30 anos de prisão

A Justiça do Acre condenou o grupo acusado de assaltar o escritório da empresa acreana Buriti, especializada em vendas de terrenos, localizada na BR-364. O crime ocorreu no dia 16 de fevereiro deste ano. Na ação, um corretor de imóveis foi rendido, amarrado e amordaçado. A informação foi divulgada pelo jornal O Alto Acre.

Os presidiários José Rosemberg Furtado Santos e Cledson Camila da Silva foram condenados a quase 30 anos de prisão pelo crime de roubo qualificado. José Rosemberg, que era monitorado por tornozeleira, recebeu a maior pena: 15 anos e 25 dias de prisão em regime fechado. Já Cledson Camilo da Silva, outro envolvido na ação, terá que cumprir 14 anos, 3 meses e 13 dias.

No momento do crime, o grupo portava duas armas, entre elas, uma pistola. Os acusados roubaram ainda um carro de luxo, telefones e computadores da empresa.

Porém, no mesmo dia, dois dos envolvidos, José Rosemberg, Cledson Camilo e Diego Soares de Souza, foram presos por policiais militares do GIRO, no Conjunto Habitacional Cidade do Povo, em Rio Branco.

A equipe conseguiu recuperar o carro roubado, os telefones e os computadores, além de apreender as duas armas utilizadas na execução do assalto.

Na decisão, o juiz condenou Diego Soares pelo crime de receptação. Segundo investigações, foi ele quem guardou os objetos roubados na ação. A pena de quase 2 anos foi substituída por prestação de serviço.

O magistrado negou ainda aos reús José Rosembert e Cledson Camilo, o direito de recorrer aos crimes em liberdade.