Atirador que atacou escola e matou dois estudantes no Paraná é achado morto na cadeia

O autor do ataque ao Colégio Estadual Professora Helena Kolody, em Cambé, no norte do Paraná, foi encontrado morto, na noite dessa terça-feira (21/6), em uma das celas da Casa de Custódia de Londrina. As informações publicadas pelo Banda B, parceiro do Metrópoles, são de que o rapaz, de 21 anos, tirou a própria vida.

Um colega de cela disse que acordou e se deparou com o homem enforcado na cela. O socorro médico foi acionado, mas, quando chegou, o detento já estava morto.

A Secretaria de Segurança Pública do Paraná confirmou a informação. “O Departamento de Polícia Penal (Deppen) do Estado do Paraná já instaurou procedimento interno para apurar o caso. A Polícia Civil do Paraná (PCPR) também iniciou investigação para apurar as circunstâncias do ocorrido”, diz a nota.

Duas pessoas morreram no ataque ocorrido no começo da manhã de segunda-feira (19/6). Na madrugada de terça-feira (20/6), o estudante Luan Augusto, de 16 anos, faleceu no Hospital Universitário de Londrina. Ele é a segunda vítima de disparos de arma de fogo feitos pelo atirador no Colégio Estadual Helena Kolody.

Além de Luan, morreu Karoline Alves, 17, que era namorada dele. Na segunda-feira (19/6), o casal foi atingido com tiros na cabeça por um ex-aluno que entrou na instituição de ensino dizendo que pediria o histórico escolar. A polícia prendeu o assassino após o atentado. Outro suspeito, de 21, também acabou detido, acusado de ajudar a planejar o ataque.