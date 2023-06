Atleta acreano faz rifa para participar do Super Campeonato Brasileiro de Taekwondo

O atleta Bryan Adrian Azevedo, faixa preta 2º dan de taekwondo, está promovendo uma rifa para arrecadar recursos para custear estadia e passagens para participar do super campeonato brasileiro edição 2023 e President’s Cuper América que acontecerá nos dias 16 e 20 de agosto em Fortaleza no Ceará.

O evento estará sendo promovido pela Federação Brasileira de Taekwondo (CBTKD) e contará com a participação de atletas de todo o país.

Segundo o mestre 6º Dan de taekwondo Levy Azevedo que também é técnico de Bryan, os atletas acreanos sofrem com a falta de apoio por parte do poder público.

“Recentemente tentamos conseguir as passagens via Secretaria de Esportes e eles nem deram respostas e o atleta Bryan de apenas 12 anos deixou de ter pontuação importantíssima no ranqueamento internacional já visando as olímpiadas de 2028. Agora estamos tentando leva-lo em mais duas competições importante, uma nacional que é o campeonato brasileiro onde o atleta estará em busca do hepta campeonato e a outra competição será a President´s Cup G4 Internacional, essa competição era realizada Estados Unidos (EUA) agora teremos aqui no Brasil”, finalizou o mestre Levy Azevedo, que também é técnico de Bryan.

Vale ressaltar que para participar da rifa para ajudar o atleta, basta o interessado depositar cinquenta reais via PIX na conta 477.721.742-68 no nome de Francirley Ferreira de Azevedo e escolher qualquer um dos números contidos nesta tabela e o participante concorrerá uma cesta de produtos da Natura no valor de 600,00 (seiscentos reais) e um boné personalizado do atleta. O sorteio acontecerá dia 20 de setembro de 2023.