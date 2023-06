Atlético e São Francisco fazem duelo no Campeonato Estadual

A fase de classificação do Campeonato Estadual Feminino Sub-17 terá sequência nesta quarta (8), a partir das 15h45, no Florestão, com o confronto entre Atlético e São Francisco. As duas equipes estão invictas na competição.

São Francisco com problemas

A equipe do São Francisco é formada por atletas do Colégio Militar Dom Pedro II. As jogadoras estão em semana de provas e por isso a técnica Flávia Fernandes não confirmou as titulares.

Atlético quer evolução

Depois de um empate por 0 a 0 com a Assermurb na estreia, a técnica Neila Rosas espera a evolução da equipe do Atlético na segunda partida do torneio.