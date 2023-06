Ator da Globo diz que recebeu cantada de homens casados

Diego Martins está atuando na tela da Globo dando vida a Kelvin, em Terra e Paixão. O ator abriu o jogo sobre a sua vida amorosa e revelou que já ficou com héteros e que já recebeu cantada até de homens casados com mulheres.

“Nunca vivi uma relação exatamente assim (como a da novela). Mas já fiquei com homens heteros, já me vi em situações, inclusive, de homens casados com mulheres darem em cima de mim. Aí, eu realmente fujo”, disse, aos risos, durante entrevista à Quem.

O ator ainda aproveitou para falar sobre a repercussão da novela da Globo. “Eu fico muito feliz. Quando colocamos o nosso trabalho no mundo, nunca sabemos como vai ser recebido. Isso gera uma superansiedade, mas estou fazendo tudo com muito carinho e muita paixão. E estou amando como o Kelvin está sendo recebido pelas pessoas”, declarou.

Em Terra e Paixão, Kelvin, personagem de Diego, vive um romance secreto com Ramiro, capanga de Tony Ramos. “Sou muito #kelmiro (risos). Acredito que essa relação é muito instigante por eles serem tão diferentes um do outro, mas se encontram em alguns pontos comuns. Ambos não são acostumados com afeto por serem quem são e acabam se tornando solitários”, explicou.

Por fim, o ator falou sobre a relação entre os dois personagens. “Acho que ali tem desejo, curiosidade e vontades reprimidas, mas acredito que vamos ver muito mais do que isso nessa relação”, completou.