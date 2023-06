Atualização grátis da Samsung liberada; Veja se você pode

A Samsung tem uma grande surpresa para seus clientes: uma atualização gratuita que permitirá a inclusão de um avançado aplicativo de galeria com inteligência artificial em seus telefones.

Conhecido como Galaxy Enhance-X, o aplicativo promete aprimorar significativamente a experiência fotográfica dos usuários da marca coreana, oferecendo um amplo conjunto de recursos poderosos para editar e melhorar as imagens.

Samsung libera atualização

A novidade, divulgada pelo site especializado Android Police, vem para revolucionar a maneira como os clientes da Samsung manipulam suas fotografias.

Com apenas um toque, o Galaxy Enhance-X é capaz de realizar tarefas como remover sombras indesejadas, corrigir reflexos e distorções de lente, oferecendo aos usuários a oportunidade de obter imagens de alta qualidade, mesmo em condições adversas de luz ou composição.

Além desses recursos, o aplicativo oferece a correção do efeito Moiré, uma interferência visual que ocorre quando linhas estranhas aparecem em uma imagem sem motivo aparente.

Com o Galaxy Enhance-X, essa anomalia gráfica pode ser facilmente resolvida, melhorando ainda mais a qualidade das fotografias capturadas.

Outro destaque é a possibilidade de ajustar a força do processamento HDR, o que permite um maior controle sobre o resultado final da imagem.

Um dos pontos mais inovadores desse aplicativo, no entanto, é sua capacidade de aumentar a qualidade das imagens recebidas pelo WhatsApp.

Isso é especialmente útil, uma vez que muitas vezes as fotografias compartilhadas através deste aplicativo de mensagens sofrem com a compressão de dados, resultando em uma perda de qualidade.

O Galaxy Enhance-X também disponibiliza uma funcionalidade chamada “botão mágico”, capaz de analisar automaticamente a imagem selecionada e realizar ajustes adequados.

Além disso, a inteligência artificial generativa é utilizada para restaurar a clareza de fotos e imagens antigas sem alterar os detalhes faciais, uma ferramenta útil para a recuperação de fotos antigas ou danificadas.

Expansões

A Samsung está expandindo a compatibilidade do aplicativo Enhance-X para uma série de dispositivos. Estão na lista: a série Galaxy S23, Galaxy S22, Galaxy S21, Galaxy S20, Galaxy Note 20, Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Fold 3, Galaxy Z Flip 3, Galaxy Z Fold 2 e Galaxy Z Flip 5G/LTE. Com isso, uma grande parcela dos usuários de smartphones da Samsung poderá desfrutar das funcionalidades avançadas do aplicativo.

Essa é uma excelente notícia para os entusiastas da fotografia que utilizam smartphones da Samsung.

Com o aplicativo Galaxy Enhance-X, a gigante coreana continua a reforçar seu compromisso com a inovação e a qualidade, oferecendo a seus usuários recursos poderosos e acessíveis para aprimorar ainda mais suas experiências fotográficas.

Essa atualização gratuita está prevista para chegar aos dispositivos compatíveis em breve, portanto, os usuários devem ficar de olho nas notificações de atualização de seus smartphones.