Audiências de presos por atos golpistas começam nesta segunda

As audiências para as oitivas das testemunhas de acusação e de defesa e para interrogatório dos réus pelos atos golpistas de 8 de janeiro começaram nesta segunda-feira (26/6). Todas ocorrem por videoconferência e devem ser finalizadas até 31 de julho.

As audiências são realizadas por quatro magistrados que atuam como auxiliares ou instrutores no gabinete do ministro Alexandre de Moraes.

Neste primeiro bloco, o foco está nas ações penais contra as 232 pessoas que seguem presas e são acusadas de crimes mais graves.

Entre as acusações estão:

– Associação criminosa armada;

– Tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito;

– Tentativa de golpe de Estado;

– Dano qualificado pela violência e grave ameaça com emprego de substância inflamável contra o patrimônio da União e com considerável prejuízo;

– Deterioração de patrimônio tombado.