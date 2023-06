Aula gratuita no Horto marca Dia Internacional do Yoga em Rio Branco

Rio Branco recebe, pela quarta vez, a comemoração do Dia Internacional do Yoga, com uma grande aula de yoga, ao ar livre e gratuita, no Horto Florestal, no domingo, 18 de junho, a partir das 8 horas.

A data é comemorada em diversas cidades do mundo desde 2014, quando foi instituída pela ONU, e não passará em branco na capital acreana. “Vai ser uma manhã de domingo em que o yoga poderá ser praticado por qualquer pessoa. Ano passado,conseguimos reunir cerca de 70 praticantes no Horto Florestal, numa manhã fria de domingo, provavelmente como será esse ano novamente”, conta Fabíola Bessa, professora de yoga no Samaúma Yoga Shala, espaço de yoga em Rio Branco que organiza o evento.

Serão três professoras de yoga ministrando a aula, além de apresentação de tecido acrobático com as alunas que fazem essa atividade no Samaúma Yoga Shala. “Estamos ansiosas para levar o yoga para mais gente e para poder mostrar os voos da turma de tecido acrobático, e ao final, vamos compartilhar um delicioso café da manhã no qual cada participante poderá levar algo de sua preferência”, disse Priscila Viudes, professora de yoga e de tecido acrobático do Samaúma Yoga Shala.

O Yoga exercita todo o corpo, tonifica os músculos e melhora o sistema digestivo e circulatório A prática envolve ainda respiração consciente e concentração, com benefícios no controle da ansiedade e dos níveis de stress.

Serviço:

O que: Dia Internacional do yoga

Quando: domingo, 18 de junho

Onde: Horto Florestal de Rio Branco

Horário: 8 horas

Evento gratuito