Aumento no valor do visto americano é adiado para 17 de junho; confira valores

O reajuste na taxa para emissão do visto americano foi adiado para o dia 17 de junho, confirmou o Departamento de Estado dos EUA. Em abril, o órgão havia informado que o aumento entraria em vigor a partir de 30 de maio.

Para o visto de turismo (B1/B2), o valor subirá de US$ 160 para US$ 185 (cerca de R$ 794 para R$ 917, na cotação de 2 de junho). Outras modalidades também sofrerão reajuste (confira todos os valores).

“As alterações da taxa são para todos os solicitantes de visto de todos os países”, confirmou a Embaixada dos EUA ao g1.

Em abril, o órgão havia informado que a medida é necessária para adequar as receitas aos custos do atendimento, que não estariam sendo cobertos. O governo americano afirmou que o reajuste poderia ser ainda maior se não houvesse uma revisão de sua proposta original.

Novos valores

Visto para negócios ou turismo (B1/B2): de US$ 160 para US$ 185 (conversão: de R$ 794 para R$ 917);

Visto para trabalhado temporário (categorias H, L, O, P, Q e R): de US$ 190 para US$ 205 (conversão: de R$ 941 para R$ 1.015);

Visto para tratado de comércio/investidor (categoria E): de US$ 205 para US$ 315 (conversão: de R$ 1.015 para R$ 1.560)

“Outras taxas consulares permanecem as mesmas, incluindo a isenção da taxa exigida de residência de dois anos para certos visitantes de intercâmbio”, informou o Embaixada.