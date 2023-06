Baile do Falcão: dono do hit “Tubarão Te Amo” se apresenta no Acre; veja recado do cantor

O funkeiro MC Daniel, conhecido por “Falcão do Funk” e dono do hit “Tubarão Te Amo”, promete balançar o Acre no dia 23 de junho. O cantor é uma das atrações do ‘Baile do Falcão’ que acontece no Maison Borges, a partir das 21h.

Com uma coreografia e um refrão chicletes, “Tubarão Te Amo” ganhou força na internet e já conquistou milhares de dancinhas no TikTok e 37 milhões de reproduções no YouTube.

Além do cantor, atrações locais devem agitar o baile. Confira abaixo os valores dos espaços disponíveis. Com exclusividade a coluna Douglas Richer, do portal ContilNet, traz o recado do cantor para os fãs acreanos: