Bandido é baleado após ser flagrado tentando roubar carro de PM em Rio Branco

Leônidas de Oliveira, 46 anos, foi ferido com um tiro ao tentar roubar um carro e tentar esfaquear um policial militar na noite desta quinta-feira (15), na rua Alan Kardec, no bairro do Bosque, em Rio Branco (AC).

Segundo informações da polícia, Leônidas entrou no carro modelo Siena de cor prata, que pertence a um policial militar e tentou roubar o veículo, porém, o agente sacou uma arma, mandou o criminoso sair de dentro do carro e deu voz de prisão.

No entanto, o ladrão ainda tentou chutar a pistola do agente e partiu para cima do policial com uma faca, mas acabou sendo contido com um tiro na perna direita.

Após o disparo, o PM pediu apoio aos colegas de farda que foram ao local e deram voz de prisão ao ladrão. O Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) foi acionado, prestou os primeiros atendimentos e conduziu o bandido ferido ao Pronto-Socorro de Rio Branco (Huerb), em estado estável.

A área foi isolada pelos militares e foi realizada a perícia de local. O PM vítima do roubo foi até a Delegacia de Flagrantes (Defla), para registrar o crime.