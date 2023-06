Bandidos usam fardas da polícia, fazem assalto e roubam veículo em Rio Branco

Uma vítima que pediu para não ter o nome divulgado por medo de represália teve o carro roubado por criminosos que vestiam fardas das polícias Civil e Militar na manhã desta quarta-feira (21), na Estrada do Amapá, na região do Amapá, no Segundo Distrito de Rio Branco.

Segundo informações da vítima, três homens chegaram em um carro modelo Onix de cor prata e foram até onde a vítima trabalha, que é uma empresa que vende água potável e, se passando por clientes, um homem que estava vestindo uniforme da Polícia Militar e outro com uma farda da Polícia Civil, perguntaram como fazia para comprar água mineral. A vítima disse que a empresa só fornece água para o governo por meio de contrato.

Por não suspeitar de nada, justamente pelos supostos policiais estarem fardados, a vítima seguiu colocando um galão de água dentro do carro dele e acabou surpreendido pelo anúncio do assalto. A vítima não reagiu e entregou a chave do próprio veículo modelo HB20, de cor prata e placa NXT-8929.

Após o assalto, policiais militares do 2° Batalhão foram acionados e estiveram no local, onde colheram as características dos criminosos que fugiram levando o HB20. O veículo Onix que foi usado no assalto também era roubado e a PM encontrou abandonado na área do Segundo Distrito.

Segundo informações extraoficiais, os três criminosos que realizaram o roubo do HB20 são moradores do bairro Belo Jardim e foram expulsos de lá após saírem da Facção Bonde dos 13 e se juntarem a integrantes do PCC. Ainda segundo essas informações extraoficiais, esse carro seria para realizar ataques dentro do Belo Jardim, para matar os ex-aliados deles.

O veículo que foi roubado do trabalhador foi comprado justamente para dar uma atenção melhor à esposa dele, que está em tratamento de saúde e que necessita todas às quartas-feiras fazer acompanhamento médico, além do automóvel ter dezenas de parcelas a serem pagas.

O apelo do pai de família é para quem ver o veículo modelo HB20 de cor prata e placa NXT-8929, ligar para a o 190 da Polícia Militar, para que o carro seja restituído à família.