Barco colide com bancos de areia e afunda em rio no interior do Acre

Um barco que partiu do porto da cidade de Porto Acre com destino à Boca do Acre, sofreu um acidente e tombou após colidir com um barranco de areia no rio Acre.

O acidente aconteceu próximo à região do Antimary e o prejuízo total decorrente do incidente ainda não foi calculado.

Segundo informações, o barco transportava mercadorias pertencentes a diversos comerciantes de Boca do Acre, que estavam usando o barco devido a um bloqueio na BR-317.

Há alguns dias, indígenas fecharam a rodovia em manifestação. Na última quarta-feira (7), um juiz concedeu uma liminar que reconhece a legitimidade da manifestação mas determina a abertura da estrada durante dois períodos diários.