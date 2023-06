BC anuncia “Pix automático” para pagamentos recorrentes; veja detalhes

O Banco Central anunciou nesta quarta-feira (21/6) o cronograma de implementação do chamado “Pix Automático”, que permitirá pagamentos recorrentes via Pix.

O lançamento está previsto para abril de 2024, segundo o BC. O serviço será gratuito.

A funcionalidade poderá ser usada para pagamentos de contas, cadastradas previamente pelo usuário, ou assinaturas, como em serviços de streaming e outros produtos. Na prática, a nova função do Pix tende a ser uma opção ao atual serviço de débito automático.

O Pix, sistema que intermedia pagamentos e transferências, supera 137 milhões de usuários. segundo os últimos dados do Banco Central. O serviço foi lançado pelo BC em 2020 e ganhou rápida popularidade entre usuários no Brasil.

O que muda com o Pix Automático?

Embora o Pix já possa ser agendado, o Pix só pode ser usado hoje para transferências ou pagamento de boletos. A diferença é que o Pix Automático poderá ser cadastrado junto às empresas na hora da compra de assinaturas, de modo que o valor será debitado da conta de forma recorrente.

Isso abre a possibilidade para pagamento automático de contas de água e luz, por exemplo.

Além disso, o débito automático hoje oferecido em algumas empresas depende de um acordo entre a empresa prestadora de serviço e os bancos específicos. Usuários que não têm conta em determinados bancos ficam de fora. Com o Pix Automático, a expectativa do BC é que o leque de opções ao usuário aumente.

O BC indicou que, entre junho e agosto, ocorrerá uma fase de especificação do serviço. Em setembro, devem ser publicadas as regras, e, entre outubro e fevereiro, o desenvolvimento dos sistemas. Por fim, em março, ocorrerão os testes finais antes do lançamento em abril.

O cronograma de implementação foi aprovado na última segunda-feira (19/6).

O lançamento do Pix Automático já vinha sendo anunciado pelo Banco Central, como mostrou o Metrópoles. Outras funcionalidades, como o Pix Internacional, são estudadas pelo BC.