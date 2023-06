Bebedeira termina com trabalhador morto a golpes de faca no interior do Acre

O trabalhador Marcelo Souza da Silva, de 33 anos, foi morto a golpes de faca na noite desta sexta-feira (23), na Praça da Seringueira, localizada na avenida Castelo Branco, no Centro de Senador Guiomard (AC).

Segundo informações de testemunhas, Marcelo estava participando de uma bebedeira na Praça do Seringueiro, na companhia do autor do crime, quando acabou ocorrendo um desentendimento entre Marcelo e o acusado, identificado como Carlos Pereira de Souza, de 54 anos. Testemunhas disseram ainda que a discussão teve ofensas contra a esposa de Carlos e, após desentendimento, Marcelo resolveu dormir na praça, bem próximo do local onde eles estavam discutindo.

Não conformado com as ofensas contra a esposa, Carlos chamou o próprio filho de 14 anos e ambos, armados com facas, foram até onde Marcelo estava dormindo e desferiram vários golpes na região do peito e abdômen da vítima. Mesmo ferido, Marcelo ainda tentou correr para se livrar da morte, mas já sem forças, caiu e morreu. Após a ação, os autores do crime fugiram do local correndo.

Populares, ao verem Marcelo ferido, acionaram o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu), mas quando a ambulância com os paramédicos chegou ao local, nada pôde ser feito pela vítima que já estava morta.

A área foi isolada por militares e foi realizada a perícia de local. O corpo do homem foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML) em Rio Branco, para serem feitos os exames cadavéricos.

Policiais militares do 5° Batalhão colheram as características dos autores do crime e conseguiram prender pai e filho no bairro São Francisco, nas proximidades do clube Águas do Quinari. O caso será investigado pela Polícia Civil do município de Senador Guiomard.