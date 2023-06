Benzema assina com Al-Ittihad e será anunciado em breve

Após Cristiano Ronaldo, Benzema será mais um vencedor da Bola de Ouro no futebol saudita. A TV “Al Ijbariya”, da Arábia Saudita, noticia que o presidente do Al Ittihad, Anmar al Haeli, e o vice-presidente, Ahmad al Kaaki, estão em Madri, onde se encontram com o atacante para oficializar o negócio.

Segundo a imprensa europeia, Benzema receberá 100 milhões de euros (R$ 540 milhões) por ano no clube, num contrato de duas temporadas. O valor é bem superior ao que ele recebe no Real Madrid. O anúncio oficial acontecerá nesta semana.

O portal “The Athletic” indicou que Benzema teria pedido também para que um dos preparadores físicos do Real o acompanhasse à Arábia Saudita. O time de Carlo Ancelotti tem mais um compromisso na temporada 2022/23, a última rodada do Campeonato Espanhol, neste domingo, contra o Athletic Bilbao, no Santiago Bernabéu.

Além de Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Benzema, a caminho do Al-Ittihad, outro Bola de Ouro na mira do país é Messi. O argentino, que vai deixar o PSG, tem uma proposta para ganhar cerca de R$ 2 bilhões anuais no Al-Hilal.

A imprensa europeia aponta que a Arábia Saudita planeja contratar mais craques para sua liga. A intenção é formar um time de estrelas, que enfrentaria uma grande equipe europeia uma vez ao ano. Em 2023, tal evento aconteceu, com o jogo entre PSG e jogadores de Al-Hilal e Al-Nassr.