Bocalom assina ordem de serviço e anuncia primeiros bairros a serem recuperados em Rio Branco

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom (Progressistas), assinou no final da manhã desta quarta-feira (07) a ordem de serviço para o inìcio das obras do programa “Recupera Rio Branco” que visa recuperar pelo menos 440 ruas de 40 bairros da capital atingidos pelas alagações.

“Não é porque é dinheiro público que vão fazer a obra de qualquer jeito. Façam o serviço direitinho porque a nossa população merece e nós vamos fiscalizar. Então, façam o melhor”, asseverou Bocalom.

Para execução do programa serão utilizados R$ 30 milhões de recursos financeiros próprios do Município. Serão contratadas, além da Empresa Municipal de Urbanismo de Rio Branco (Emurb), outras 09 empresas privadas e utilizadas mais de 160 máquinas.

Na ocasião, Bocalom garantiu também o pagamento dos serviços às empresas em dia. “Nós vamos cobrar e fiscalizar a qualidade dos serviços, mas também vamos pagar direitinho e não tem mais esse negócio de esperar 30, 90 dias. Em 15 dias após a conclusão dos serviços contratados já vamos fazer o pagamento. Nós economizamos pra isso. E não tem dinheiro de Brasília não. É dinheiro nosso. Do contribuinte de Rio Branco”, assinalou

O presidente do Sindicato das Empresas da Construção Civil, Carlos Afonso garantiu que as empresas contratadas estão preparadas para executar os serviços no prazo e com a qualidade exigida. “Estávamos só aguardando o prefeito assinar a ordem. A partir de amanhã já estaremos nas ruas”, garantiu.

O prazo estipulado inicialmente para execução do programa é de 60 dias, podendo a Prefeitura prorrogar o tempo por mais 30 dias se valendo do decreto de situação de emergência.

Além de recuperar o pavimento das ruas, o programa “Recupera Rio Branco” destina-se a realizar diversas outras ações em caráter emergencial nos bairros atingidos pelas cheias do rio e igarapés nos meses de março e abril deste ano, tais como: limpeza, remendo profundo, tapa-buraco, recapeamento, recuperação do sistema de drenagem, água, esgoto e recuperação de calçadas.

Os serviços devem começar pelos bairros Canaã, 06 de Agosto, Belo Jardim e Cadeia Velha.