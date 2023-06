Bocalom participa da Santa Missa em celebração ao Dia de Corpus Christi

O prefeito de Rio Branco, Tião Bocalom, participou na noite desta quinta-feira (8) da celebração de Corpus Christi junto à população na Catedral Nossa Senhora de Nazaré. Ao lado dos presentes, Bocalom acompanhou toda a celebração e seguiu com a procissão.

Para o prefeito, esse momento é essencial em sua relação com a fé. Durante a festa, Bocalom também aproveitou para pedir sabedoria divina para seguir governando Rio Branco com excelência. “Esse momento significa para mim a comunhão mais forte com Deus. O corpo de Cristo, juntamente com o sangue é o que nos salva”, disse.