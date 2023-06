Boletim médico aponta causa do mal-estar de Compadre Washington

Compadre Washington foi internado na noite da última segunda-feira (26/6) após passar mal durante um show em Salvador, na Bahia. De acordo com o novo boletim médico, após dar entrada na UTI, o cantor foi diagnosticado com crise hipertensiva.

Entretanto, o documento ainda afirma que o músico “encontra-se clinicamente estável” e já com a pressão arterial estabilizada, lúcido. Apesar da melhora, ele segue em repouso e ainda não tem previsão de alta hospitalar.

“Compadre Washington agradece a todos que estão torcendo pela sua plena recuperação e a todo atendimento e atenção que lhe foi disponibilizado no município de São Sebastião do Passé, tanto da prefeitura, quanto do corpo médico e de enfermagem.

Compadre Washington passa mal durante show

O cantor teve de ser socorrido às pressas nessa segunda-feira (26/6), após passar mal em cima do trio durante o arrastão dos ambulantes, na cidade de São Sebastião do Passé, na Região Metropolitana de Salvador. O vocalista do É O Tchan precisou ser levado o Hospital Municipal Albino Leitão e o show seguiu sob o comando de Beto Jamaica.