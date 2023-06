Boninho anuncia reabertura das inscrições do BBB para o Acre; saiba como se candidatar

O diretor do Big Brother Brasil, Jose Oliveira, mais conhecido como Boninho, anunciou neste domingo (04) a reabertura das inscrições do famoso reality para os moradores da região Norte. Em vídeo publicado no Instagram, Boninho revela que nesta segunda-feira, às 10h, os candidatos da região Norte podem novamente realizar as inscrições. Os interessados devem ficar ligados, pois as vagas são limitadas.

Com 124 mil visualizações, o recado do diretor para as inscrições da casa mais vigiada do Brasil, agitou os nortistas. No Acre, várias pessoas chegaram a participar das seleções do programa da Globo, mas somente dois acreanos participaram do reality. A acreana Gleici Damasceno foi campeã do BBB-18. Veja na íntegra:

No final da edição do BBB 22, o diretor revelou que nas primeiras horas de inscrições abertas, a produção recebeu mais de 60 mil vídeos de candidatos. As regiões Nordeste, Sudeste e Sul já atingiram a cota de inscritos.

Como se inscrever para o BBB 24?

Os interessados em participar da casa mais vigiada do país devem se candidatar online pelo site das Inscrições do BBB 24. Ao entrar no link, o candidato deve escolher a região onde mora ou nasceu.

Depois, o futuro brother ou sister, deve responder 95 perguntas sobre sua vida. Parte da seleção inclui enviar fotos e um vídeo de apresentação. Tudo para que a produção do programa possa conhecer o candidato.