Botafogo enfrenta o 3b Sport por vaga na semifinal do Brasileiro A2

Botafogo e 3b Sport, do Amazonas, fazem neste domingo, 11, a partir das 13 horas (horário do Acre), no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, um jogo decisivo pela fase de quartas de final do Campeonato Brasileiro de Futebol Feminino A2.

As duas equipes empataram o primeiro jogo por 0 a 0 no último fim de semana, em Manaus, no Amazonas, e por isso quem vencer garante uma vaga na semifinal do torneio nacional.

Valéria é importante

A atacante acreana Valéria Paula, vice-artilheira do Brasileiro com 6 gols, é uma peça importante no Botafogo para tentar a conquista da classificação.