Botafogo goleia o 3b Sport e garante vaga na semi e acesso no Brasileiro Feminino

O Botafogo goleou o 3b Sport, do Amazonas, por 7 a 1 na tarde deste domingo, 11, no estádio Nilton Santos, no Rio de Janeiro, e garantiu uma vaga nas semifinais do Campeonato Brasileiro A2 e o acesso para a elite do futebol feminino na temporada de 2024. Kélen (3), Chai, Drika, Drieli e Kamila marcaram os gols da classificação.

Flu na semifinal

O Botafogo vai jogar o clássico carioca na semifinal contra o Fluminense. O Tricolor derrotou o JC por 4 a 3, nas penalidades, depois de um empate por 0 a 0 no tempo normal em Itacoatiara, no interior do Amazonas.

Depois de dois anos

Depois de dois anos, o Botafogo está de volta à elite do futebol feminino e agora a meta do técnico Gláucio Carvalho e a conquista do título.